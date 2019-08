In beeld: ook FC Twente-stadion verwelkomt AZ met kleine metamorfose

ALKMAAR - AZ speelt morgenavond tegen Royal Antwerp FC in de Europa League, op zo'n tweehonderd kilometer van het eigen stadion. Vanwege het ingestorte dak moet de Alkmaarse club in het FC Twente-stadion aan de bak. Om de supporters toch een beetje welkom te heten in Enschede, is er een mini-metamorfose geweest in de Grolsch Veste.

Voor de ingang staan ballonnen in de AZ-kleuren, er hangen welkomstborden, het logo is op meerdere plekken zichtbaar en ook de Kees Kist Lounge (het entreebord dan) is tijdelijk naar het stadion verplaatst.

Welkom

Arne Slot is FC Twente en Enschede dankbaar, zo laat hij weten. "Fijn dat we welkom zijn." De nieuwe trainer van AZ denkt positief en wil zich niet al te druk maken over zaken waar hij toch geen invloed op heeft.

Een week geleden onderging ook het ADO-station wat veranderingen, omdat de Alkmaarse club daar twee duels speelde. In eerste instantie zou ook de wedstrijd tegen Royal Antwerp FC in Den Haag plaatsvinden, maar burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vreesde voor een confrontatie met verschillende supportersgroepen, waarop besloten werd in Enschede te spelen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft waarschijnlijk een klein jaar nodig om het onderzoek naar het gedeeltelijk instorten van het dak van het stadion te voltooien. Dat wil niet per se zeggen dat het stadion van AZ al die tijd dicht blijft, want wellicht kan de club wel weer in Alkmaar gaan voetballen als uiteindelijk het hele dak is verwijderd.