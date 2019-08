AZ wijkt uit naar Enschede vanwege Haagse angst voor rellen

ALKMAAR - Dat AZ - FC Antwerp niet in Den Haag wordt gespeeld, heeft te maken met angst voor rellen. De Haagse burgemeester Pauline Krikke vreest dat FC Antwerp-supporters en ADO-fans de ontmoeting aangrijpen om de confrontatie zoeken. FC Antwerp is namelijk de grote rivaal van Club Brugge, en die club is weer zusterclub van ADO Den Haag.

Volgens de burgemeester is er een risico dat supporters elkaar rond het stadion en in de stad zullen opzoeken. "Die rivaliteit gaf twee jaar geleden aanleiding tot een gewelddadig treffen tussen supporters van FC Antwerp met Club Brugge- en ADO Den Haag-supporters in België", staat in een verklaring van de gemeente op Twitter. "Dat maakt het een beladen wedstrijd waar een flinke politie-inzet voor nodig is."

De burgemeester vindt dit niet verantwoord voor een wedstrijd die normaal gesproken niet in de Hofstad plaatsvindt. Krikke: "De gemeente helpt graag een club in nood, waar mogelijk. In dit geval is dat niet mogelijk." Dat betekent volgens haar niet dat er in de toekomst geen wedstrijden van AZ mogelijk zijn in Den Haag. De gemeente maakt hiervoor per aangevraagde wedstrijd een afweging.

De Alkmaarse club kan door het instorten van een deel van het dak, afgelopen zaterdag, niet in het eigen stadion terecht. ADO bood daarop onderdak voor twee duels: na de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen het Oekraïense FC Marioepol spelen de Alkmaarders morgen ook de eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen.