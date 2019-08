ADO-stadion omgetoverd in AZ-kleuren na dakdrama: “Ongelooflijk onder de indruk”

ALKMAAR - AZ wijkt voor de komende twee duels uit naar het stadion van ADO Den Haag. De Alkmaarse club kan niet in eigen huis spelen omdat een deel van het dak van het AFAS-stadion afgelopen zaterdag instortte. Om de supporters toch een beetje het thuisgevoel te geven, kleurt het groen-gele Haagse stadion langzaamaan helemaal AZ-rood.

Het gaat in ieder geval om de wedstrijd tegen het Oekraïense Marioepol in de voorrondes van de Europa League, die morgen wordt gespeeld, en de Eredivisie-wedstrijd van aanstaande zondag tegen FC Groningen.





Het stadion van ADO Den Haag moest eerst goedgekeurd worden door de KNVB en de UEFA. Vooral de eisen van de UEFA zijn niet mals: zo moet er gewerkt worden met een specifiek ticketsysteem en moet er voldoende parkeergelegenheid zijn.

Ook aan de supporter wordt gedacht. Met man en macht is er gewerkt om de Kaaskoppen een warm welkom te geven in 070. En dat wordt gewaardeerd: "Respect, wat een samenwerking! In een diep dal, steekt een totaal onverwachte de hand uit", aldus een AZ-supporter op Facebook.



Kees Kist Lounge

Zelfs de Kees Kist Lounge is tijdelijk naar het Haagse stadion verplaatst (oké, alleen het entreebord, maar toch).



Diep respect

En ook op de tribune hoeven de supporters geen heimwee te voelen: met rode hoesjes zijn de kuipstoeltjes in AZ-stijl omgetoverd.

"Diep respect voor het bestuur van ADO Den Haag, de supporters van ADO Den Haag en de burgemeester van Den Haag die dit én allemaal mogelijk maken én ons een warm welkom geven", schrijft een andere Alkmaarse fan.

Slots persconferentie

AZ-trainer Arne Slot gaf vanmiddag een persconferentie vanuit het tijdelijke onderkomen. Ook hij was zichtbaar geroerd door de hulp vanuit onverwachte hoek: "Vandaag word je voor het eerst geconfronteerd met het feit dat je daadwerkelijk hier bent. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van wat er hier allemaal is gebeurd. Als je ziet wat mensen voor ons doen dan geeft dat veel energie."

Kunstgras

Het uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag betekent wel dat de Alkmaarders morgen op kunstgras spelen. Slot verwacht niet dat dit veel invloed op de wedstrijd heeft.

Slot: "Voor veel mensen is de ondergrond altijd een spannend dingetje maar uiteindelijk zijn andere dingen veel belangrijker, zoals bijvoorbeeld individuele acties van een speler of beslissingen van de scheidsrechter. Zo is er bijvoorbeeld al twee keer een goal afgekeurd. Dat soort dingen hebben veel meer invloed."

Arne Slot beschikt in de wedstrijd AZ - Marioepol over een volledig fitte spelersgroep. Het duel begint donderdag om 20.30 uur en voorafgaand aan de wedstrijd is NH Sport live bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag.