Gemengde gevoelens Weesper hulpstichting nu oplegger terug is: "Wie berooft Robin Hood nou?"

WEESP - Gemengde gevoelens overheersen bij de stichting Humanitaire Hulpgoederen uit Weesp. Er is vreugde over het feit dat hun gestolen oplegger weer gevonden is, maar ongeloof over de dieven die uitgerekend een hulporganisatie dupeerden.

Al meer dan 20 jaar haalt Stichting Humanitaire Hulpgoederen uit Weesp artikelen uit heel Nederland op, die bedrijven overhouden. Voor het ophalen gebruiken ze een oplegger, maar die was maandag ineens verdwenen."Het was onwezenlijk. We zaten elkaar allemaal aan te kijken", zo vertelt voorzitter Max Veenstra.



Lees ook: Weesper hulpstichting in zak en as nadat dieven oplegger stelen

De hulporganisatie is een familie-aangelegenheid. Niet alleen Max, maar ook zijn zoon en dochter werken mee. De verbijstering over de diefstal was binnen het gezin groot. "Voor de grap zei ik: 'wij zijn een soort Robin Hood en wie berooft Robin Hood nou?'. Dat is niet slim. We konden er met ons verstand niet bij dat er van een goed doel gestolen werd."

Trailer-uitlaatservice

Via social media werd enigszins met de moed der wanhoop opgeroepen naar de nogal opvallende vrachtwagen uit te kijken. De verbazing was groot toen de oplegger nog diezelfde dag weer werd teruggevonden in Zaandam. Daar was weer een andere oplegger gestolen die weer was achtergelaten in Noord-Brabant.

Hij grapt: "Het leek wel een trailer-uitlaatservice." Om daar gelijk aan toe te voegen dat het niet grappig was. De vondst zorgde voor 'een gevoel van vreugde'. "Ik dacht 'joepie'. We kunnen gewoon weer verder en er viel veel van ons af."



Lees ook: Gestolen oplegger van Weesper hulpstichting na 'diefstalestafette' weer thuis

De vrachtwagen is weer terug en om te voorkomen dat ie weer gestolen wordt, heeft Max een apart slot aangeschaft. Ondertussen staat de oplegger bij een bevriend bedrijf achter het hek. Hij is iedereen dankbaar die mee heeft geholpen met zoeken. "Dat er veel mensen mee wilden helpen, geeft weer hoop."