Weesper hulpstichting in zak en as nadat dieven oplegger stelen

WEESP - Een grote tegenslag vanmorgen voor de Weesper stichting Humanitaire Hulpgoederen: de oplegger waarmee in heel Nederland hulpgoederen worden opgehaald is afgelopen nacht gestolen.

De grote oplegger werd gisteravond voor het laatst gezien voor de deur van de loods van de stichting aan de Rijnkade in Weesp, vanochtend bleek het meterslange gevaarte verdwenen.

Laffe daad

De oplegger is een belangrijke schakel voor de stichting. Met de oplegger worden in heel het land hulpgoederen opgehaald bij bedrijven die vervolgens weer op transport gaan naar mensen in nood over de hele wereld. "Doordat we zelf een oplegger hadden konden we razendsnel op pad als we door bedrijven worden gebeld dat ze spullen voor ons hebben. Dat was ook onze kracht", zegt Max Veenstra namens de stichting. Veenstra noemt de diefstal een laffe daad. "Je steelt gewoon van arme mensen. Dat maakt het echt heel sneu."

Financiële strop

De diefstal van de oplegger zorgt voor een financiële strop voor de hulpstichting. Veenstra: "De oplegger heeft ons destijds 10.000 euro gekost. Een nieuwe kopen kunnen we simpelweg niet. We moeten nu vrachtwagens inhuren om toch goederen op te kunnen halen. Dat kost allemaal weer extra geld. Geld dat we liever besteden aan hulp."

Tips

De Weesper stichting hoopt dat mensen de oplegger hebben gezien. Mensen die de oplegger zien staan of rijden kunnen bellen met 0294-785968.