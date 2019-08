Gestolen oplegger van Weesper hulpstichting na 'diefstalestafette' weer thuis

WEESP - De oplegger van de Weesper hulpstichting Humanitaire Hulpgoederen is razendsnel weer terecht. Het gevaarte werd vanmiddag na een ware estafette van diefstallen teruggevonden op het parkeerterrein van een transportbedrijf in Zaandam. "Het is een bizar verhaal, maar we zijn heel erg blij", vertelt Max Veenstra van de stichting.

Slechts een halve dag nadat de oplegger is gestolen, volgde al een verlossend telefoontje: de oplegger bleek weer gevonden. Het gevaarte stond op de parkeerplaats van transportbedrijf Simon Loos. Veenstra: "Gek genoeg bleken de dieven onze oplegger daar te hebben 'ingeruild' voor een andere. Die zullen ze wel mooier gevonden hebben. Het verhaal wordt nog gekker als je weet dat ook die oplegger weer is teruggevonden. Die bleek ergens in Noord-Brabant te staan en is dus ook weer terug."

Weer thuis

De oplegger is vlak na de vondst weer opgehaald en terug naar Weesp gereden. "Het is heel fijn om de truck weer terug te hebben. Hij is gelukkig nog in goede staat."

Met het terugvinden van de oplegger dan de Weesper hulpstichting haar werk voor mensen in nood weer voortzetten. De gestolen oplegger zorgde aanvankelijk voor een flinke tegenslag, omdat met het gevaarte in heel het land hulpgoederen bij bedrijven worden opgehaald die vervolgens weer op transport gaan naar mensen in nood. Door de diefstal dreigde dat werk stil komen te liggen.