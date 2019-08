Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat definitief onderzoek doen naar AZ-stadion

ALKMAAR - De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat uitgebreid onderzoek doen het naar het ingestorte dak van het AZ-stadion.

Dat meldt de Onderzoeksraad vanmiddag. "We willen achterhalen wat er is gebeurd. We denken dat er veel veiligheidswinst te boeken is en dat er lessen te leren zijn. Niet alleen voor het AZ-stadion, maar voor de sector in den brede", aldus een woordvoerster van de raad.

Eerder deed de raad al een verkennend onderzoek. Daaruit bleek dat de instorting op 10 augustus is veroorzaakt door falende lasverbindingen. Op basis daarvan werd een tussentijdse waarschuwing voor het resterende dakdeel afgegeven.

Met het uitgebreide onderzoek hoopt de raad te achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn, om daar voor de toekomst lessen uit te trekken.

Vergunning en onderhoud

Het onderzoek zal zich niet alleen richten op het ontwerp en de bouw van het stadion, maar ook op de vergunningverlening en het onderhoud en beheer.

Het onderzoek van de raad duurt waarschijnlijk iets minder dan een jaar. Dat wil niet per se zeggen dat het stadion van AZ al die tijd dicht blijft. Dat is aan AZ en de gemeente Alkmaar, aldus de onderzoeksraad.