Monteur staalconstructie AZ-stadion spreekt zich uit: "Dit voelt als een trap na"

ALKMAAR - Voormalig eigenaar Jan de Roos van het gelijknamige staalmontagebedrijf laat weten geen schuld te hebben aan het instorten van het AZ-dak. "Dit is een onterechte aanval."

Het bedrijf was tijdens de bouw van het stadion in 2005 en 2006 verantwoordelijk voor het monteren van de staalconstructie. "Wij staan buiten dit geschil", laat hij nu aan NH Nieuws weten.

Dak ingestort

Op 10 augustus bezweek een deel van het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar. Uit het verkennend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bleek dat falende lasverbindingen hiervan de oorzaak waren.

De Roos legt uit dat zijn bedrijf destijds slechts verantwoordelijk was voor het monteren van de staalconstructie, dus niet voor het lassen: "Een montagebedrijf monteert onder aanneming van een staalconstructiebedrijf. Het staalconstructiebedrijf neemt het werk aan en verzorgt de hele procedure van tekenen, zagen, slijpen en lassen."

Het bedrijf van De Roos last alleen als er een kleine constructiefout is gemaakt: "Op locatie worden alleen in samenspraak met het staalconstructiebedrijf kleine reparaties gedaan. Bij grote reparaties gaan de liggers retour naar het staalconstructiebedrijf."

Lang geleden

Of het montagebedrijf tijdens de bouw deze kleine operaties heeft uitgevoerd, is volgens de oud-eigenaar lastig te zeggen: "Ik weet na dertien jaar niet meer precies de details van hoe de verbindingen op dit project waren. Maar zware constructieve verbindingen worden altijd bij het staalconstructiebedrijf in de hal gelast en niet op het werk."

Met de lasverbindingen in stadion heeft het bedrijf van De Roos naar eigen zeggen amper iets te maken: "Nu wordt ons bedrijf weggezet alsof wij de fouten hebben gemaakt bij zowel het AZ-stadion als de parkeergarage in Wormerveer", aldus De Roos. "Het gebouw wordt bedacht door een architect, berekend door een constructeur en gebouwd door een bouwbedrijf. Het staal wordt gemaakt door een staalconstructiebedrijf. Gemonteerd door een montagebedrijf. En dit alles wordt als het goed is gecontroleerd door de gemeente", legt hij uit.

Onderzoek NH Nieuws

NH Nieuws heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar het instorten van het AZ-stadion in vergelijking met andere bouwincidenten. Jan de Roos Montage B.V. is bij meerdere projecten betrokken geweest, waaronder bij de bouw van de eveneens ingestorte parkeergarage in Wormerveer. Eerdere verzoeken vanuit NH Nieuws voor een reactie werden meermaals afgewezen.

Een lasverbinding in het AFAS-stadion. Tekst gaat door na de foto

Ondanks dat zijn bedrijf al bijna vijf jaar niet meer bestaat, voelt de beschuldiging onterecht: "Het voelt voor mij en ons oud-personeel als een onterechte aanval. Privé raakt het mij omdat we onze werkzaamheden goed hebben uitgevoerd en nu voelt het als een trap na. Ons oud-personeel belt ons nu ook weer met 'dit is toch onterecht Jan? Wij hebben hier toch geen schuld aan?", aldus de De Roos. "Wij hebben onze werkzaamheden altijd naar tevredenheid uitgevoerd voor onze opdrachtgevers", benadrukt hij.