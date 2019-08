‘Opmerkelijke overeenkomsten' AZ-stadion en ingestorte parkeergarage Wormerveer: “Meermaals potje van gemaakt”

ALKMAAR - De bedrijven die de berekening en de constructie van de lasverbindingen uitvoerden van zowel het AZ-stadion als de ingestorte parkeergarage in Wormerveer 'moeten eens goed naar hun kwaliteitssysteem kijken'. Dat zegt Sander Pasterkamp, docent Civiele Techniek aan de TU Delft tegen NH Nieuws. Pasterkamp reageert op het nieuws dat de onderaannemers van het AZ-stadion ook in de fout gingen in Wormerveer.

Door Ties Keyzer

Pasterkamp volgt beide incidenten op de voet. De ingenieur noemt de overeenkomsten in oorzaak en betrokken partijen 'opmerkelijk'.

'Potje van gemaakt'

Volgens Rob Nijsse, hoogleraar Civiele Techniek in Delft, heeft constructeur Romkes er in het verleden 'meermaals een potje van gemaakt'. Zo leidden in 2010 twijfels over de staalconstructie van het Stedelijk Museum, die Romkes in opdracht van Midreth had gemaakt, ertoe dat Romkes van de bouwplaats werd gezet.

Ook de Hornbach in het Zuid-Hollandse Wateringen, waarvan het dak op oudjaarsdag van 2005 instortte, werd gebouwd door Midreth, Hardstaal, Romkes en Jan de Roos.

Nijsse: "Als je alles overziet, is het niet voor te stellen dat in Nederland constructeurs en aannemers zo mogen opereren, niet worden teruggefloten door het Gemeentelijk Bouwtoezicht en hun collega-constructeurs werk afpakken door zeer lage prijzen voor hun waardeloze werkzaamheden te rekenen; de negatieve spiraal van de prijsconcurrentie."

Reacties

NH Nieuws heeft de betrokken bouwbedrijven en de gemeente Alkmaar om een reactie gevraagd:

Midreth

Midreth is inmiddels failliet. Het is niet gelukt contact te krijgen met eigenaar Joop Leliveld.

Jan de Roos Montage

Eigenaar dhr. De Roos geeft aan geen behoefte te hebben aan het geven van een reactie en verwijst door naar Simon Romkes van Romkes BV.

Romkes BV

Toenmalig eigenaar van Ingenieursgroep Romkes BV, Simon Romkes, doet geen inhoudelijke uitspraken over de kwestie. Volgens hem is het de gemeente Alkmaar die het woord voert gedurende de looptijd van het onderzoek.

Hardstaal

Staalbouwer Hardstaal wil geen 'voorbarige conclusies' trekken, zolang het onderzoek nog loopt. Wel geeft hij aan altijd naar tevredenheid te hebben samengewerkt met zowel Romkes BV als Jan de Roos Montage.

Gemeente Alkmaar

Ook de gemeente gaat niet in op vragen over de toedracht van de instorting zolang het onderzoek nog loopt.