Onderaannemers AZ-stadion ook in de fout bij ingestorte parkeergarage Wormerveer

ALKMAAR - Er zijn opvallende overeenkomsten tussen het afgebroken dak van het AZ-stadion en de parkeergarage van de Dekamarkt in Wormerveer die vorig jaar instortte. In beide gevallen zijn ondeugdelijke lasverbindingen de oorzaak. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt bovendien dat dezelfde bedrijven de berekening en de montage van die lasverbindingen uitvoerden.

Door Ties Keyzer

De constructeur en de staalmonteur die de staalverbinding van het AFAS-stadion - bouwjaar: 2005/2006 - hebben berekend en geassembleerd, maakten vijf jaar later ook fouten bij de parkeergarage in Wormerveer. Die parkeergarage stortte op 18 september vorig jaar gedeeltelijk in nadat de lasverbindingen van de stalen ligger die de uitrit van de parkeergarage ondersteunde, bezweken.

Eerder vandaag kwam uit de tussenrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren dat ook het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van het bezwijken van de lasverbindingen. In het deel van het dak dat nog niet is ingestort bestaat een ‘acuut risico’, vanwege twee breuken en twee verdachte plekken die daarin zijn aangetroffen.

Zelfde constructeur en monteur

Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt nu dat in zowel Alkmaar als Wormerveer Ingenieursbedrijf Romkes B.V. als constructeur de berekeningen voor de lasverbindingen uitvoerde. De montage werd in beide gevallen gedaan door het inmiddels failliete Jan de Roos Montage B.V. uit het Friese Lemmer.

NH Nieuws ontdekte in december vorig jaar al dat in Wormerveer tijdens de bouw talloze fouten werden gemaakt. Zo werd aan de werkzaamheden begonnen zonder dat de daarvoor benodigde bouwtekeningen en berekeningen aanwezig waren. Over de staalconstructie werden de bouwende partijen herhaaldelijk teruggefloten door bouwtoezicht. 'Gestuntel van de staalmonteur' leidde in juli 2010 zelfs tot een volledige bouwstop.

'Fabricagefout'

De onderzoeksresultaten van dat incident werden afgelopen juni door de aannemer Braam-Minnesma naar buiten gebracht. 'De fout is voornamelijk ontstaan bij de detailengineering van de constructie [...] Daarnaast is er in mindere mate sprake van een fabricagefout.'

De detailengineering, ofwel het berekenen van de verbindingen in de constructie, is uitgevoerd door ingenieursgroep Romkes BV. Uit navraag door NH Nieuws werd duidelijk dat de constructeur een standaarddikte van de lasnaad heeft aangehouden, waar een zwaardere bevestiging noodzakelijk was. Vervolgens is de verbinding door staalmonteur Jan de Roos Montage dun uitgevoerd, waardoor de draagkracht van de stalen ligger nog ontoereikender werd.

Dak Hornbach ingestort

NH Nieuws stuitte in het onderzoek ook op een bouwincident in het Zuid-Hollandse Wateringen op oudjaarsdag 2005. Toen stortte het dak van bouwmarkt Hornbach in. Bij de bouw van die Hornbach-vestiging waren dezelfde partijen betrokken als bij het AZ-stadion.