Nachtelijke werkzaamheden aan het spoor: "Dit is een fantastisch project!"

GOOISE MEREN - Met man en macht wordt er 23 dagen lang gewerkt aan het spoor rond Naarden en Bussum. En dat betekent 23 dagen, maar 贸贸k 23 nachten. "We lopen goed op schema, maar er moet nog een hoop gebeuren voordat de treinen hier weer kunnen rijden." NH Nieuws ging een nachtje mee op pad.

De volle maan en de felle schijnwerpers helpen een handje mee, want de de bouwvakkers werken in het donker. De 23 dagen 'buitendienststelling' rond station Naarden-Bussum wordt volop benut en dat betekent dag en nacht doorwerken om de deadline te halen.

De grote operatie verloopt voorspoedig. "Het gaat hartstikke goed", vertelt Marcel Martens, bouwmanager bij ProRail. "We zijn nu iets over de helft van de tijd en de nieuwe sporen liggen erin. Momenteel werken we aan de bovenleiding."

Nachtbraker

Leon Jacobs, hoofduitvoerder bij Dura Vermeer Railinfra, begint net aan z'n veertiende nacht op rij. "Tsja, niet m'n favoriete bezigheid om 's nachts te werken, maar ach, iemand moet het doen", lacht hij. Hij vindt het fascinerend om aan dit project mee te werken. "Hoe groter hoe beter. Dit is een zeer uitdagend project", zegt hij.

De planning verloopt volgens het spoorboekje, ondanks de vondst van bommen vorige week. "Het grote slopen hebben we achter de rug, we beginnen nu aan de afwerking. Dat zijn een heleboel kleine dingen. Alles bij elkaar een flinke klus, maar voor het publiek minder zichtbaar dat er wat gebeurt."

Nawerk

Ook als na 25 augustus het spoor weer gebruikt wordt, zal er nog flink wat nawerk zijn. "Maar de treinen kunnen hoe dan ook weer gaan rijden, die deadline halen we!"