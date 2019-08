Gevonden bommen station Naarden-Bussum tot ontploffing gebracht in Muiden

GOOISE MEREN - De twee zware granaten die gisteravond werden gevonden op het spoor bij station Naarden-Bussum zijn vanmiddag in Muiden tot ontploffing gebracht.

De bommen werden tot ontploffing gebracht op een afgelegen terrein. Met een doffe plof werden de twee flink verroeste granaten vernietigd.

Lees ook: Bommen uit Tweede Wereldoorlog gevonden bij werkzaamheden Naarden-Bussum

De granaten werden gevonden tijdens werkzaamheden aan het spoor. "De granaten lagen onder het spoortracé. Dat betekent dat er jarenlang treinen overheen hebben gereden", vertelt een medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Dat er geen ongelukken gebeurden komt volgens de bomexpert doordat de ontsteker op de bommen niet perse gevaarlijk was."

Van de trein gevallen

De bommen zijn volgens het team afkomstig uit Rusland. Het ging hier om zogenaamde brizantgranaten van 122 millimeter, ze wegen 35 kilo per stuk. Deze zijn in de Tweede Wereldoorlog buitgemaakt door de Duitsers. Aannamelijk is dat de granaten door Nederland werden vervoerd en dat de trein waarin deze zaten van het spoor is geraakt en de granaten verloor.