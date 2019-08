Dieren voortaan veilig onder het Gooise spoor door dankzij faunapassages

GOOISE MEREN - Nu het treinverkeer rond station Naarden-Bussum toch al 23 dagen op z'n gat ligt, wordt van de nood een deugd gemaakt. Negen zogeheten faunapassages worden aangelegd bij het Naardermeer, zodat dieren voortaan veilig onder het spoor door kunnen.

En daar is de boswachter blij mee. "Ja, dat is heel bijzonder. Het spoor snijdt het Naardermeer al 145 jaar doormidden," vertelt Luc Hoogenstein van Natuurmonumenten. Vooral landdieren gaan het verschil merken. "Zij steken nu vaak het spoor over, met het risico dat ze doodgereden worden."

Een faunapassage is een onderdoorgang onder het spoor. "Dat kan een grote tunnel zijn of een kleine buis, we hebben allerlei varianten," vertelt Luc. Ook de otter gaat het nut van de faunapassages waarschijnlijk merken. "Zo'n 52 jaar geleden werd de laatste otter in dit gebied doodgereden door een trein. Sinds een paar jaar leeft hier weer opnieuw een otter, dus ik hoop dat de soort nu kan uitbreiden," zegt Luc.

Rondje Naardermeer

Even verderop, bij de Voormeerpassage, wordt ook aan de fietsers en voetgangers gedacht. "Er komt een viaduct onder het spoor. Dus voortaan kun je het rondje Naardermeer echt afmaken, fietsers hoeven niet meer de wijk in," zegt Marcel Martens, bouwmanager bij ProRail. "Fietsers blij, wandelaars blij en de dieren blij."

Grote vraag is: ziet het natuurgebied rond het Naardermeer er over een jaar compleet anders uit? "Dan barst het hier van de otters, haha," zegt boswachter Luc. "Nee hoor, dat is te optimistisch. Ik denk dat je op het oog niet veel verschil ziet. Maar we gaan samen met de Provincie monitoren hoe de dieren de passages gebruiken en ik denk dat ze goed bezocht gaan worden."

Komende nacht cruciaal

Het spoor rond Naarden-Bussum ligt 23 dagen plat. Vooral de eerste vijf dagen en nachten van de werkzaamheden zijn cruciaal. Bouwmanager Marcel Martens vertelt hier hoe het tot nu toe gaat. Het spoor is van 3 tot en met 25 augustus dicht.