Grond bloemenkwekerij Zwaanshoek al dertig jaar vervuild met lood: "Nooit wat mee gedaan"

ZWAANSHOEK - Nenne Bos woont en werkt op een van de acht plekken in Noord-Holland waar de grond zo vervuild is dat het een risico voor de gezondheid kan opleveren.

Bos is eigenaresse van een zomerbloemenkwekerij aan de Spieringweg 1018 in Zwaanshoek en verhuurde van de jaren zeventig tot de jaren negentig een stuk grond aan een kleiduivenschietvereniging. Omdat het gebruik van loodhoudende munitie destijds nog was toegestaan, ligt een groot deel van haar erf - en dat van haar buren - bezaaid met het giftige metaal.

Al jaren strijdt Bos ervoor om de grond van haar kwekerij gesaneerd te krijgen, maar tot nog toe zonder succes. Haar perceel is zeker niet de enige lap grond die vervuild is, maar wel een van de weinigen waar de vervuiling behalve voor de natuur, ook een risico voor mensen behelst, zo bleek uit een inventarisatie van Follow the Money.





De scherven van de kleiduiven en de proppen uit de patronen die de familie geregeld op haar terrein vindt, zijn het probleem niet. De minuscule loodhoudende hagelkorreltjes die inmiddels in de grond zijn verdwenen zijn dat wel. "Zo, dat is de oogst van haar meter lopen", zegt ze terwijl ze een handvol proppen op de grond gooit. Een stukje verderop vindt ze nog meer herinneringen aan de kleiduivensport. "Dit is al minimaal dertig jaar oud", aldus Bos.

Of de voormalig exploitant van de schietbaan niet ter verantwoording kan worden geroepen? "We hebben nooit een deal kunnen bereiken met de eigenaar, dus er is niets met het lood gebeurd. De provincie en gemeente hebben diverse malen grondmonsters getrokken, en zijn het gesprek met ons aangegaan over de saneringsurgentie, maar vervolgens is daar nooit wat mee gedaan, tot op de dag van vandaag."

Kosten te hoog

Gelukkig voor de familie Bos lijden de bloemen niet onder het lood in de grond. "We hebben er nu, voor onze teelt, geen last van", vertelt Nennes dochter Adrie. "Alleen is het iets wat erin zit en wat er niet hoort, en wat wij niet tegen konden houden. Daarom willen we het wel graag weg hebben", zegt ze.

"Plus de eventuele gezondheidsrisico's voor kinderen. Dus dat is de reden dat wij het wel graag schoon willen hebben, maar dat weegt niet op tegen de kosten die je moet maken als je het zelf zou doen."

Provincie

De provincie laat weten zich niet in het verhaal van de familie Bos te herkennen en zegt in gesprek te zijn voor 'een passende oplossing'.