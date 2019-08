Ernstig vervuilde grond op 57 locaties in de provincie niet onder controle

NOORD-HOLLAND - 57 ernstig vervuilde plekken in Noord-Holland vormen nog altijd een risico voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van nieuwsorganisaties Follow The Money en LocalFocus. In totaal zijn er landelijk meer dan vierhonderd locaties die nog als ernstig vervuild te boek staan. 55 van die locaties vormen ook een risico voor mensen.

Informatie over ernstig vervuilde grond in Nederland is nog te lastig te verkrijgen. Een team van journalisten heeft hierbij gekeken naar de bereikbaarheid van informatie over vervuilde grond. Gemeenten en provincies spraken eerder af dat deze informatie duidelijker beschikbaar moest zijn voor inwoners, maar ruim driekwart van de verantwoordelijke regio's heeft deze informatie niet duidelijk beschikbaar.

Lees ook: Vervuilde grond van Barneveldse afvalverwerker ook in Laren gebruikt

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er, ondanks beloften van Rijkswaterstaat om de risico's volgend jaar ingedamd te hebben, nog een hoop locaties ernstig vervuild zijn. Rijkswaterstaat geeft nu aan dat minstens 170 risicogebieden niet tijdig ingedamd kunnen worden.

Lees ook: Vervuilde grond wordt gesaneerd in Nederhorst den Berg

Bekijk hieronder op de kaart de plekken met vervuilde grond in jouw regio