Op deze acht Noord-Hollandse locaties vormt bodemvervuiling een gezondheidsrisico

NOORD-HOLLAND - Op acht plekken in Noord-Holland is de grond dusdanig vervuild dat de vervuiling mogelijk een gevaar vormt voor mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Van ruim honderd stukken grond in onze provincie - van Den Helder tot Hilversum - staat vast dat ze vervuild zijn. Op sommige plekken gaat het om asbest, op andere plekken bijvoorbeeld om chemische stoffen die daar in een grijs verleden door bedrijven zijn gebruikt.

Op circa veertig locaties zijn de risico's onder controle, op de overige circa zestig plekken is dat niet het geval of is onduidelijk of het risico onder controle is. Wat risico's betreft wordt onderscheid gemaakt tussen het risico dat de vervuilende stof zich verspreidt, het risico dat de vervuiling de natuur aantast en het risico dat de vervuiling de gezondheid van mensen aantast.

Lees ook: Ernstig vervuilde grond op 57 locaties in provincie niet onder controle

Op acht plekken vormt de vervuiling een potentieel risico voor de gezondheid, al claimt het bevoegd gezag - provincie of gemeente - in de meeste gevallen dat het 'humaan risico beheerst' is. Dat geldt onder meer voor een lap grond aan de Spieringweg 1018 in Zwaanshoek. De vervuiling daar vormt een bedreiging voor de natuur, maar ook voor mensen.

Andere Noord-Hollandse plekken waar bodemverontreiniging een potentieel gevaar voor omwonenden vormt, zijn een stuk grond aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum en een stuk grond aan de Hemkade in Zaandam. Ook Amsterdam telt vijf van zulke locaties, waarvan er voor één (Ookmeerweg) geldt dat de gemeente potentiële risico's voor mens, natuur of verspreiding nog niet volledig in kaart heeft gebracht.