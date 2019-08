Noodlijdend Amsterdams afvalbedrijf gemeente om extra financiële steun

AMSTERDAM - Het in nood verkerende Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft de gemeente om extra financiële steun gevraagd. Het verzoek wordt momenteel door het college van burgemeester en wethouders bekeken, schrijft wethouder Udo Kock (Deelnemingen) aan de gemeenteraad.

Eerder al besloten banken en de gemeente om met 16 miljoen over de brug te komen om de afvalverwerker van een direct faillissement te redden. De banken schoten te hulp met een bedrag van tien miljoen en de gemeente besloot twee rekeningen op te pakken van ruim drie miljoen voor de afvalverwerking over de maanden juni en juli.

Ruim 14 miljoen overgemaakt

De gemeente heeft inmiddels 5,3 miljoen overgemaakt, banken tot nu toe 8,8 miljoen. Met dat geld kan het bedrijf, waarvan de gemeente honderd procent eigenaar is, belastingen, salarissen en crediteuren betalen.

Toch kwam er op 6 augustus een aanvullend verzoek voor financiële steun van het AEB. Over dat verzoek beraadt het stadsbestuur zich nu. 'Zodra een besluit is genomen, wordt u hier nader over geïnformeerd', schrijft Kock aan de raad. Om wat voor bedrag het gaat is niet bekend. Ook is niet duidelijk waar het AEB de aanvullende financiële steun voor nodig denkt te hebben.

Bestuur AEB op de schop

In de brief schrijft de wethouder ook dat Koos de Vink is toegetreden tot de raad van bestuur van het bedrijf en dat er een lid van de raad van commissarissen is afgetreden. Dat het bestuur van het AEB op de schop zou gaan, was een voorwaarde van de gemeente voor het verlenen van financiële steun.

Kock zegt volgende week met meer nieuws te komen over het AEB, onder andere over wat de problemen betekenen voor de publieke dienstverlening, waaronder ook de verwerking van Amsterdams huisvuil valt.

Veiligheid in fabriek

Het AEB zette begin vorige maand vier van haar zes afvalverbrandingsovens stil. De veiligheid in de fabriek kon niet meer gegarandeerd worden, was de conclusie van het bedrijf zelf. Daarnaast bleek de afvalverwerker ook nog eens in acute financiële nood te verkeren.

Door het stilleggen van de verbrandingsovens kan Amsterdams bedrijfsafval nauwelijks nog verwerkt worden. Dat afval wordt nu tijdelijk opgeslagen op twee locaties in Noord-Holland en een in Flevoland. Gisteren werd bekend dat de gemeente voorbereidingen treft voor een vierde opslagpunt in Westpoort.

Ook het slib uit waterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan niet meer verwerkt worden door het AEB. Voor dat zuiveringsslib wordt nog steeds gezocht naar opslagmogelijkheden.