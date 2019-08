Afschuw voor komst van afval naar stortplaats Wieringermeer: "We zijn stank-moe"

MEDEMBLIK - Tonnen met bedrijfsafval uit Amsterdam worden vanwege de problemen bij afvalverwerker AEB binnenkort naar de stortplaats in Wieringermeer gebracht. Het zou gaan om maximaal 500 ton bedrijfsafval per week. Omwonenden uit Medemblik die al jaren strijden tegen stankoverlast, zijn er op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

Omdat het alleen om bedrijfsafval gaat, zou dat volgens Afvalzorg, de beheerder van de stortplaats, aanzienlijk minder stinken. Horeca-afval wordt namelijk geweigerd. Ook wordt er dagelijks een laag grond op het afval gestort om de stank tegen te gaan. "Ik heb daar echt een hard hoofd in, als er organisch afval in zit, gaat het gisten en stinken", aldus raadslid Siem Zeilemaker van Progressief Westfriesland.

Per brief richtte hij zich gisteren al tot de raad en nu ook tot gedeputeerde Adnan Tekin. "Je gaat je afvragen wat een democratie waard is. Je wordt buitenspel gezet en het wordt gewoon op je bord gegooid."

Maatregelen

Sinds dat er in 2012 groenafval wordt verwerkt, hebben Medemblikkers last van stank. Vorig jaar zamelde het actiecomité nog 1.500 handtekeningen in en kreeg afvalverwerker HVC een dwangsom opgelegd. "De maatregelen om de stankoverlast terug te dringen zijn in volle gang en zouden in september klaar zijn", legt Zeilemaker uit. "En juist nu HVC maatregelen neemt, krijgen we mogelijk weer hetzelfde probleem omdat Afvalzorg deze activiteiten moet uitvoeren."

Het storten is volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een tijdelijke oplossing tot er weer voldoende verbrandingscapaciteit in Amsterdam is. Vier van de zes verbrandingsovens werken door technische problemen niet en daardoor wordt het afval naar andere stortplaatsen gebracht.

Reactie Medemblik: 'beraden ons op bezwaar'

Wethouder Dirk Kuipers laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de gemeente Medemblik niet gekend is in de plannen. "Uit navraag blijkt dat het om zakelijk afval gaat dat nagenoeg geen organisch afval bevat. Alle vrachtwagens worden gecontroleerd en de inhoud gefotografeerd. Vrachtwagens met lading die niet voldoen worden teruggestuurd. Dit zou betekenen dat er geen geuroverlast zou moeten ontstaan."



Wel zegt de wethouder de gevoeligheid en emotie van omwonenden te begrijpen. "We gaan de situatie in samenwerking met HVC nauwlettend in de gaten houden. Als blijkt dat er overlast wordt ervaren, overleggen we met de instanties." Mogelijk wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd en de gemeente beraadt zich of ze nog bezwaar gaat maken tegen de ontheffing.