Gemeente Medemblik wacht stankoverlast door Amsterdams afval af

MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik gaat eerst afwachten hoeveel stankoverlast er daadwerkelijk ontstaat door de komst van de het Amsterdamse afval, die vanaf 19 augustus in Wieringenwerf wordt gestort. Er wordt pas een actie ondernemen als de stort inderdaad gevolgen heeft voor omwonenden.

De afvalcrisis bij AEB in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat het afval uit Amsterdam daar niet meer verwerkt kan worden en dus moet worden ondergebracht in de rest van Nederland. Tonnen met bedrijfsafval uit Amsterdam worden daarom binnenkort naar de stortplaats in Wieringermeer gebracht. Omwonenden van de afvalstort, voornamelijk uit de gemeente Medemblik, zijn bang voor stankoverlast.

De beslissing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kwam voor omwonenden niet alleen als een verrassing. Ook de gemeente bleek niet geinformeerd te zijn over de beslissing om een tijdelijke ontheffing in te lassen.

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte met omwonenden van de afvalstort:



Het Amsterdamse afval zou per 19 augustus naar de West-Friese afvalstort worden gebracht. "Het gaat hier om een tijdelijke ontheffing. Daarom willen we eerst de ontwikkelingen vanaf die datum afwachten. Afvalzorg heeft gezegd dat iedere vrachtwagen een ingangscontrole krijgt. Ook wordt de lading gefotografeerd. Vrachtwagens met inhoud die niet voldoen, worden dan teruggestuurd. Dit zou betekenen dat er geen geuroverlast ontstaat", vertelt de gemeente aan NH Nieuws.

Eerst afwachten

De gemeente belooft in de gaten te houden of iedereen zich aan die gestelde afspraken houdt. "Wij hebben hier elke week contact over met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Als er echt sprake is van geuroverlast, specifiek veroorzaakt door deze extra afvalstortingen, dan hebben we een argument en grondslag om bezwaar te maken."

Vooralsnog wil de gemeente de stank dus eerst afwachten, en niet preventief een bezwaar maken tegen de beslissing.