Nog wekenlang kans op stuifzand-overlast op Markerwaarddijk

ENKHUIZEN - De problemen met stuifzand op de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad zijn op z'n vroegst pas op 1 oktober opgelost. Dat verwacht Rijkswaterstaat, zo laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan een oplossing. Door het storten van grond en het inzaaien van gras moet worden voorkomen dat het zand van de dijk de weg op waait.

Afgesloten

De Markerwaarddijk was dit weekend weer lange tijd afgesloten door bergen zand op de weg. Automobilisten moesten hierdoor vele kilometers omrijden. De problemen ontstonden vijf maanden geleden, toen Rijkswaterstaat tien miljoen kuub zand stortte voor de versteviging van de dijk.

In juni klaagden gebruikers van de dijk ook al over het vele zand op de dijk



"We vinden het erg vervelend voor degenen die last hebben gehad van de zandverstuiving. We werken hard aan maatregelen om dit tegen gaan", aldus woordvoerder Jacob Jansen van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat houdt zich vast aan de grond-oplossing, zelfs na de problemen van afgelopen weekend. "Het aanbrengen van de laag grond is effectief. Op de delen waar de grond al is aangebracht heeft geen verstuiving plaatsgevonden. We putten vertrouwen uit het feit dat dit dus werkt."

Grote logistieke operatie

Omdat de dijk ruim 26 kilometer lang is, is het aanbrengen van de grondlaag volgens Rijkswaterstaat een 'hele grote logistieke operatie'. De organisatie zou de meest kritische delen al hebben bedekt, maar dat blijkt nog niet voldoende.

"De rest zal de komende periode worden bedekt. Daardoor kon de zandverstuiving er inderdaad nog plaatsvinden afgelopen weekend, met windkracht 10. We verwachten dat het totale project op 1 oktober klaar zal zijn."