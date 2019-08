Souvenirkraam van Texelse Trudy (56) aan gort gereden: "Al dat werk in de prullenbak"

TEXEL - Een mistroostig gezicht op de Texelse Laagwaalderweg: de straat lag gisteravond bezaaid met de restanten van de marktkraam van de 56-jarige Trudy Grootjens. Een nog onbekende automobilist reed de boel rond 22.50 uur aan gort, negeerde de ravage en ging er als een speer vandoor. De Texelse, die onder meer zelfgemaakte souvenirs vanuit de kraam verkocht, kan het amper geloven.

"Dit kan toch niet", vertelt ze verontwaardigd aan NH Nieuws. "Er liepen ook nog mensen op de straat. Goddank mankeren zij niets, maar je rijdt toch niet door als je zo'n ravage aanricht?"

De schade is enorm. Een betonnen brievenbus werd geramd, van de marktkraam is niets meer over en al haar handelswaar heeft ze 'zo in de container gegooid'. "Ik maakte onder andere souvenirs van schelpen en ik verkocht andersoortige huisvlijt en plantjes en zo", aldus Trudy. "Het ergste vind ik dat er heel veel werk in zat, en ik alles zo weg heb moeten gooien."

Diefstal en vernieling

Op de vraag wat dat met haar doet, is de geboren en getogen Texelse goudeerlijk. "Weet je, eigenlijk was ik er al klaar mee. De laatste tijd wordt er heel erg veel gestolen. Ze jatten gewoon om de haverklap van mijn kraam af. Dus de lol was er eigenlijk al een beetje af en ik ga het ook niet herstellen. Maar het is niet leuk, want ik had dit einde niet voor ogen."

Trudy is niet de enige gedupeerde van de diefstallen en vernielingen op het eiland. Ze hoort regelmatig dat mensen stoppen met hun kraampjes of soortgelijke werkzaamheden, omdat de criminaliteit de spuigaten uitloopt. "Vooral het laatste jaar is het schering en inslag. Als je zo vaak wordt bestolen, geven mensen het op. Ik zeg het de laatste tijd vaker en ik meen het: dit is niet meer mijn Texel."

Onderzoek

De politie onderzoekt wie de ravage op z'n geweten heeft. Vermoedelijk reed de dader in een witte BMW met Duits kenteken.