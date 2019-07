Texelse boeren extra alert na reeks nachtelijke branden: "Steekje los bij verantwoordelijke"

TEXEL - Na de branden van afgelopen nacht heerst er onder boeren op Texel angst en onrust. "De schrik zit er goed in", zegt een bewoonster van Den Hoorn. Ze wil liever niet met naam worden genoemd. "Bij ons is een paar jaar geleden de schuur met hooi afgebrand. Dat wil je niet nog een keer meemaken. Je houdt je hart vast."

Op maar liefst vijf plekken op het eiland woedde vannacht brand. In de meeste gevallen ging het om strobalen, die dankzij het warme weer van de afgelopen tijd kurkdroog waren.

De anonieme eilandbewoonster sliep vannacht door alles heen, maar toen ze vanochtend hoorde over de branden was ze gelijk alert. "Ik keek meteen of onze balen er nog stonden." Gelukkig was dat zo, maar dat maakt het voor haar niet minder erg. "Als het nu zo moet...", verzucht ze. "Het is verschrikkelijk. We leven heel erg met de getroffenen mee."

Lees ook: Texel opgeschrikt door reeks branden: na hooibalen nu ook nieuwbouw doelwit

De stroklampen stonden er nog niet eens een dag, weet ze. "Het is gigantisch hard werken. Ze zijn tot 22.00 uur 's avonds bezig geweest. Iedereen was gisteren aan het werk om het hooi en stro naar huis te brengen. Het was er perfect weer voor, want het was warm en droog en vandaag zou het gaan regenen. Dit is natuurlijk een drama."

"Mag niet schelden"

De eigenaar van de getroffen strobalen die even verderop woont, is aangeslagen: "Ik mag niet schelden", zegt ze. "Maar het doet wel zeer. Al het werk is voor niets geweest. Het eerste wat ik dacht toen ik het hoorde was: 'O jee, is er weer iemand bezig'. En vervolgens bedacht ik me dat de wind goed stond. Als die richting de huizen had gestaan, was het erger geweest. Maar we hebben wel een flinke schadepost. We moeten nu alle stro opkopen."

Om te voorkomen dat bij een eventuele brand al te veel stro in vlammen opgaat, had Remco Ran uit De Koog vooraf kleinere stroklampen gemaakt. Dat heeft geholpen, want hoewel hij ook werd getroffen, bleef het bij hem bij één stroklamp. "Ik ga aangifte doen, maar verder kun je weinig."

LTO Noord: 'Flinke steek los'

Uit een rondgang van NH Nieuws langs Texelse boeren blijkt dat ze door de branden extra waakzaam zijn. Voorzitter Arnold Langeveld van LTO Noord herkent dit. Ook één van zijn strobalen stond in brand. "Bij mij valt de schade gelukkig mee. Ik vind wel dat we alles in het werk moeten stellen om deze reeks branden te beëindigen. Bij de persoon die hiervoor verantwoordelijk is, zit een flinke steek los."

Loonwerker Niek Westdorp denkt vannacht de dader bezig te hebben gezien. "Ik was rond 00.30 uur bezig op het land, toen ik een auto langs de weg stil zag staan. Hij stond er vijf minuten en reed toen weg", vertelt Westdorp. "Kort erna zag ik een klein brandje." Hij sloeg er weinig acht op en ging verder met zijn werk. "Het leek in eerste instantie verder weg. Maar toen zag ik in dezelfde richting, bij De Cocksdorp, een veel grotere brand."

Lees ook: Meerdere hooibalen in brand op Texel, politie doet onderzoek

Daarop stopte hij en sprintte met zijn tractor naar het vuur. "Er stond een hooibaal in de fik. Ik heb het eerst zelf geprobeerd te blussen, maar dat lukte niet. Vervolgens heb ik de brandweer gebeld en die hebben het geblust. Toen ik later hoorde van meerdere branden op het eiland, bedacht ik me ineens dat ik die auto had zien staan."

Eilandbewoner of toerist?

Of de dader een toerist is, of een eilandbewoner, dat weet Westdorp niet. Hij heeft wel een idee. "Ik denk dat het een eilandbewoner is", zegt Westdorp. "Vanwege de plaatsen waar het vandalisme is gepleegd. Dat zijn namelijk plekken die je echt moet weten. Dus ik ga er vanuit dat het een Texelaar is." Het lijkt volgens Langeveld sowieso slim om meer bewakingscamera's op te hangen: "Vooral op gevoelige plekken."

De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen van de branden worden opgeroepen hun informatie te delen met de politie.