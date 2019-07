Meerdere hooibalen in brand op Texel, politie doet onderzoek

TEXEL - Op Texel zijn vannacht meerdere hooibergen in vlammen opgegaan. Een getuige meldt dat de brandweer in Den Hoorn, het Lageweggetje, De Cocksdorp en Den Burg moest uitrukken voor grote branden.

Er ontstond ook nog een kleine brand bij de Jumbo in De Koog. Alle branden waren door de brandweer snel geblust.



Het is niet duidelijk hoe het vuur op de verschillende plekken is ontstaan. Een van de boeren van wie de hooistapel in vlammen is opgegaan meldt dat de balen er pas sinds gisteravond lagen. Het is volgens hem onmogelijk dat het hooi zomaar in brand is gevlogen.

De politie doet volgens een getuige onderzoek naar vermoedelijke brandstichting.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er meerdere stapels in brand vlogen. Ook begin mei was het raak. Toen werden vreugdevuren, die voor de Meierblis waren bedoeld, vervroegd in de fik gezet.