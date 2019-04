Texels vreugdevuur te vroeg in brand: Meierblis mogelijk aangestoken

TEXEL - Het Texelse vreugdevuur dat over een paar dagen zou worden aangestoken aan de Stengweg in De Cocksdorp, is gisteravond al in brand gevlogen. Mogelijk is het vuur aangestoken.

Dat schrijft mediapartner de Texelse Courant. Getuigen zouden vlak voor de brand iemand op een brommer hebben zien wegrijden bij de Meierblis, maar dat is niet bevestigd door de politie.

Gisteren waarschuwde de gemeente nog om extra voorzichtig te zijn met vuur vanwege de aanhoudende droogte. Zij deden dit onder meer nadat de brandweer al een paar keer in korte tijd natuurbrandjes moest blussen.