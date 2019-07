Texel opgeschrikt door reeks branden: na hooibalen nu ook nieuwbouw doelwit

OOSTEREND - Na de reeks branden vannacht op Texel moesten de brandweermensen vanochtend weer uitrukken, dit keer voor een brandje in een nieuwbouwwoning aan de Zwinweg in Oosterend. De politie gaat (ook nu) uit van brandstichting.

Naast de brandstichting zijn ook vernielingen aangebracht aan het nieuwbouwproject, schrijft onze mediapartner de Texelse Courant. Binnen werd onder meer hout in brand gestoken. Er is grote schade aan het stucwerk.

Vannacht stonden op drie plekken verspreid over het eiland hooibalen in brand: aan het Lageweggetje in Den Hoorn en de Slufterweg en Oorsprongweg in De Cocksdorp. Ook waren er kleinere brandjes op andere plekken, zoals in de bosjes bij een supermarkt in De Koog.

Brandstichting

Of deze branden te maken hebben met de brand in de woning in Oosterend, is volgens woordvoerder Rob Hooijberg van de brandweer nog niet duidelijk. "Met één hooibrand is de brandweer overigens lang bezig geweest, omdat de hooibalen uit elkaar moesten worden gehaald." Politiewoordvoerder Menno Hartenberg geeft aan in ieder geval rekening te houden met brandstichting.

Hartenberg: "Zulke hooibranden ontstaan meestal niet spontaan." Hooibroei kan het niet zijn, want het gedroogde gras lag er te kort. Bovendien is het verdacht dat de branden vrijwel tegelijkertijd en op meerdere plekken woedden. "Aangezien ze over het algemeen buiten het dorp waren, moeten we het echt hebben van getuigen. Er hangen daar immers geen beveiligingscamera's."

Geen extra brandweerwagens

De politie onderzoekt de brand aan de nieuwbouwwoning. De brandweer zegt zich nog geen zorgen te maken en de branden aan te kunnen: er worden daarom geen extra brandweerwagens van de vaste wal overgebracht.

Op Facebook reageren veel inwoners van het waddeneiland boos op de branden. "Wat een idioten, klootzakken", schrijft iemand. Een ander: "Ik weet niet wat jou of jullie bezield, maar je hebt eigendommen van mensen vernield die heel hard voor hun centen moeten werken. Dus wat mij betreft ben je de grootste minkukel die op deze wereld rond loopt."

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er meerdere stapels in brand vlogen. Ook begin mei was het raak. Toen werden vreugdevuren, die voor de Meierblis waren bedoeld, vervroegd in de fik gezet.