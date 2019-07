Oliebollenkraam opengebroken en bestolen in Obdam: "Ze hebben er een bende van gemaakt"

OBDAM - "Blijf van andermans spullen af", schrijft Ben Leek zijn dochter op de Facebookpagina van Ben's oliebollen. Zijn kraam is zondagnacht opengebroken aan de Braken in Obdam, waarbij een stroomkabel en geld is gestolen. "We kunnen hierdoor op woensdag niet naar de markt in Hoorn", aldus Ben.

De kraam van Ben stond zondagnacht op de vaste stallingsplek op het parkeerterrein van de Braken in Obdam, samen met andere wagens. "Mijn collega van de draaimolen kwam er maandagochtend aan en zag toen gelijk dat de deur van de kraam was geforceerd en dat er was ingebroken. Hij belde me toen gelijk op", vertelt hij.

Beiden bestolen

"Ja, dit is niet leuk. De buit is gelukkig niet heel groot. Geen idee wat voor een soort mensen dit doen. Ze hebben enkel kleingeld meegenomen en de aansluitkabel. Maar ze hebben er wel een bende van gemaakt."

Niet alleen Ben bleek slachtoffer. "Want bij mijn collega die me belde met dit nieuws, hebben ze de dieseltank leeggehaald."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dit Ben overkomt. Hij werd al eens eerder bestolen in Monnickendam. Bij collega's gebeurt het ook dat de kraam wordt opengebroken. "Maar je hoort dan verhalen dat ze de hele inventaris meenemen, dus wij hebben nog enigszins geluk gehad. Misschien zijn de dieven gestoord, want de regiobeveiliging rijdt wel elk uur rond."

Omdat het slot van de deur dusdanig is beschadigd, moet deze worden vervangen. Tot die tijd kan de kraam niet veilig worden afgesloten en kan Ben dus niet aan het werk. "Het is gewoon even wat geregel en vandaag gaan we de aangifte nog doen en de verzekering bellen. Maar zaterdag staan we er weer hoor, dat moet gewoon."