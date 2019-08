'Nieuwe terminal Schiphol pas in 2026 klaar voor gebruik'

SCHIPHOL - De nieuwe terminal die Schiphol moet ontlasten, wordt pas in 2026 in gebruik genomen. Dat blijkt uit een informatiedocument voor aannemers die willen inschrijven op het miljardenproject, dat is ingezien door De Telegraaf.

In dit document staat een planning waarin de terminal in de herfst van 2025 opgeleverd gaat worden. Vervolgens is het gebruikelijk dat nog een aantal weken of maanden worden gereserveerd waarin de systemen getest moeten worden. Gevolg is vermoedelijk dat de terminal op zijn vroegst in 2026 in gebruik genomen gaat worden.

Afgelopen week liet vice-president-directeur André van den Berg tegenover NH Nieuws al weten dat 2023 te vroeg zou komen, maar dat de oplevering van de nieuwe terminal 'niet heel ver daarna zal zijn'.

Schiphol gaat tegenover De Telegraaf niet in op de planning voor de aannemers, maar eerder liet de luchthaven al wel weten dat begin volgend jaar duidelijk wordt wie de opdracht wordt gegund. "In 2020 ronden we de aanbesteding van de bouw van de nieuwe terminal af. Daarna buigen we ons over de nieuwe planning."