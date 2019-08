Nieuwe A-pier Schiphol krijgt vorm: "Vluchten moeten aan de gate afgehandeld worden"

SCHIPHOL - Hij had eigenlijk al af moeten zijn en het liefst ook al in gebruik: de nieuwe A-pier van Schiphol. De luchthaven heeft de ruimte hard nodig, want op het platfom en bij de gates is het nu dringen voor een plekje aan de slurf. Steeds meer vluchten op Schiphol worden door het ruimtegebrek met trappen en bussen afgehandeld. Met de nieuwe pier kan dat aantal teruggedrongen worden.

Luchtvaartmaatschappijen zetten de laatste jaren steeds vaker grotere vliegtuigen in voor korte vluchten. Vanwege de groeistop op de luchthaven krijgen de maatschappijen er geen nieuwe start- en landingsrechten bij. Om toch te kunnen voldoen aan de grote vraag naar vliegtickets worden op routes naar Schiphol door veel maatschappijen kleinere vliegtuigen ingeruild voor grotere toestellen.

Maar op Schiphol is niet genoeg ruimte voor die grote Boeings en Airbussen die voornamelijk bedoeld zijn voor intercontinentale vluchten. Gates met zogenaamde aviobruggen - in de volksmond 'slurven' genoemd - zijn niet allemaal geschikt voor de grotere toestellen. Die vliegtuigen worden dan noodgedwongen met vliegtuigtrappen en bussen afgehandeld.

Geen pretje

Voor passagiers is dat geen pretje. "Als je acht uur gevlogen hebt en dan nog een trap afmoet en een bus ingaat, dat is niet het product dat wij willen", zegt vice-president-directeur André van den Berg van Schiphol. De nieuwe pier moet het antwoord zijn op het ruimtegebrek. Er komt plaats voor acht tot tien vliegtuigen. "Wij vinden dat zeker de intercontinentale vluchten aan de gate afgehandeld moeten worden", aldus Van den Berg.

Helaas voor de maatschappijen die ook tegen hun zin ergens op het platform worden afgehandeld, schiet het niet erg op met die nieuwe pier. Eerder dit jaar werd bekend dat niet dit jaar, maar pas eind 2020 de nieuwe A-pier in gebruik kan worden genomen. Daar komt nu nog een vertraging bovenop: Schiphol liet NH Nieuws vandaag weten dat de nieuwe terminal ook later wordt opgeleverd en niet in 2023 zoals gepland was.