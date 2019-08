Bouw nieuwe terminal Schiphol vertraagd

SCHIPHOL - De oplevering van de nieuwe terminal van Schiphol is met onbepaalde tijd uitgesteld. Dat zegt vice-president-directeur André van den Berg tegen NH Nieuws. De nieuwe vertrek- en aankomsthal van Schiphol zou in eerste instantie 2023 gereed moeten zijn, maar dat jaartal wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De nieuwe ruimte is hard nodig, want Schiphol is de laatste jaren sneller gegroeid dan eerder was voorzien. Om de grote drukte het hoofd te bieden, wordt ook een nieuwe pier met gates gebouwd. Die nieuwe A-pier zou eigenlijk dit jaar al klaar moeten zijn, maar ook de oplevering daarvan is uitgesteld tot volgend jaar.

Daar komt nu de vertraagde oplevering van de nieuwe terminal bij. "2023 is voor de terminal te vroeg", aldus Van den Berg, 'pin me niet vast op het jaar dat het wel gebeurt. Het zal niet heel ver daarna zijn.' Naar verwachting wordt in het voorjaar van volgend jaar bekend welke aannemer de terminal mag gaan bouwen.

540.000

Ook over de vraag of de nieuwe pier en terminal, in combinatie met de bestaande ruimte op Schiphol, straks de groei naar 540.000 vliegbewegingen per jaar aankunnen, kon Van den Berg geen uitsluitsel geven. Van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mag Schiphol na 2020 weer groeien, mits de overlast afneemt.

Van den Berg: "Die 540.000 vliegbewegingen, die hebben we niet van vandaag op morgen. Dat is een ding dat we zeker weten. We zijn nu druk bezig met de A-pier, straks de terminal en de stappen die erna komen, worden later gecommuniceerd. We kunnen voorlopig vooruit."