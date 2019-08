Alkmaarders staan te trappelen bij opening EK Wielrennen: "Supergaaf natuurlijk"

ALKMAAR - Met een wedstrijdje fietsen tussen wielrenner Laurens ten Dam en burgemeester Bruinooge, een startschot en confetti werd het EK Wielrennen in Alkmaar vandaag officieel geopend. Woensdag zijn de eerste ritten en de aanwezige Alkmaarders hebben er zin: "Ik heb de hele week vrij gevraagd", zegt een man enthousiast.

Hij is samen met zijn zoontje naar de opening gekomen en spreekt al van EK-koorts: "Moeder gaat aan het werk en wij gaan lekker wielrennen kijken."

'Lastig parcours'

En daarmee is hij niet de enige die alle wedstrijden wil meemaken. Een stel uit Heiloo is vandaag naar Alkmaar gekomen en is woensdag ook aanwezig als de eerste wedstrijden van start gaan. Zij waarschuwen voor het lastige parcours: "Vooral dat stukje door de Langestraat wordt spannend en ook een beetje gevaarlijk."

Meer mensen vinden het leuk dat zij het parcours goed kennen. "Ik ben geboren op de Munnikenweg, dus dat is natuurlijk het hoogtepunt van de ronde", zegt een vrouw. "Dat vind ik gewoon erg leuk, dus ik ben heel trots op de straat waar ik geboren ben."

'Supergaaf'

Laurens ten Dam, ambassadeur van het evenement, geloofde zijn oren bijna niet toen hij hoorde dat het EK Wielrennen naar Alkmaar komt en is blij dat het nu bijna gaat beginnen: "Het is nu echt waar, supergaaf natuurlijk."