Eerste winst EK Wielrennen is binnen voor Alkmaar: "10.000 extra hotelovernachtingen"

ALKMAAR - De organisatie van het EK Wielrennen legt Alkmaar geen windeieren. Dat roept het gemeentebestuur al maanden. Nu lijkt de eerste winst binnen voor de hoteliers. "De economische spin-off is enorm", beweert de burgemeester.

Wat het Alkmaar precies zal opleveren is nu nog niet te zeggen, maar dat de kassa zal rinkelen in de kaasstad, daar is het gemeentebestuur van overtuigd. "Er zijn nu al 10.000 extra overnachtingen", somt burgemeester Piet Bruinooge op. "Er zijn rekensommetjes die zeggen dat elke bezoeker zo'n 18 euro per dag in de stad uitgeeft."

Ook de kosten voor het organiseren van het EK vallen volgens de burgemeester nog enigszins mee. Het EK kost Alkmaar 1 miljoen euro. "Als ik kijk naar wat andere steden op tafel moeten leggen om het EK in 2021 te mógen doen, dan praat je over miljoenen. Wij zitten dus eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang."

Bekijk hieronder het interview met de burgemeester: