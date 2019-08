ALKMAAR - Peter Sagan komt niet met de Slowaakse ploeg naar het EK wielrennen dat volgende week in Alkmaar wordt gehouden. Dat meldt de Slowaakse sportsite Sport 7.

De drievoudige wereldkampioen op de weg won in 2016 ook het EK. De rijder van BORA-hansgrohe is ook de zevenvoudige groene trui-winnaar in de Tour de France. Hij kiest er voor om in Panama de Grand Fondo Océano te rijden.