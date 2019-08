Verdubbeling cruiseschepen in IJmuiden bron van zorg: "Horeca blij, inwoners groot probleem"

IJMUIDEN - Horecaondernemers spinnen garen bij de verdubbeling van het aantal cruiseschepen dat naar de haven van IJmuiden komt. Voor Johan Zwakman, voorzitter van het Wijkplatform IJmuiden Noord, is het een bron van zorg. "Leuk natuurlijk voor de horeca, maar de inwoners zitten met een groot probleem."

Zwakman doelt op de bereikbaarheid, maar vooral op de extra uitstoot die dat met zich meebrengt. Dagelijks pendelt er al de DFDS-ferry tussen IJmuiden en Newcastle. Daar komen per jaar nu zo'n zestig cruiseschepen bij, die vooral vanwege de ingevoerde toeristenbelasting voor rederijen in Amsterdam, zullen aanmeren in de haven van IJmuiden.

Walstroom

Zwakman is realistisch genoeg om te beseffen dat hij dat niet gaat tegenhouden, maar pleit vanwege de toename nu wel voor het aanleggen van voorzieningen voor walstroom. "Een schip als DFDS stookt aan de kade zo'n 700 liter per uur weg om elektriciteit aan boord te houden", vertelt hij NH Nieuws. "Zeven uur per dag, zeven dagen per week: Dat is natuurlijk enorm. Als je dat zou kunnen besparen dan zou dat al geweldig zijn", aldus de pleitbezorger.

Lees ook: IJmuiden ziet verdubbeling cruiseschepen bij terminal

Raadslid Peter Stam van Velsen Lokaal steunt het pleidooi. Stam diende drie jaar geleden ook al eens een motie in voor het aanleggen van walstroom. "Er is met Tata Steel, het vliegverkeer en de scheepvaart in het Noordzeekanaal al uitstoot genoeg", vertelt hij. "De rek voor nog meer uitstoot is er in de IJmond gewoon uit. De gemeente wil graag die cruiseschepen naar IJmuiden halen, maar zorg dan ook voor walstroom. De milieubelasting is hier al enorm."

Regelgeving

Een woordvoerder van de KVSA, eigenaar van de terminal, laat weten dat ze graag walstroom aanleggen. Het probleem is voor de logistiek dienstverlener dat het elektriciteitsnetwerk in IJmuiden daar nog niet op is voorbereid. Ook ontbreekt er volgens KVSA nog internationale regelgeving voor een universele aansluiting.

Lees ook: Hoe Velsen profiteert van de Amsterdamse toeristenbelasting voor cruisepassagiers

Zwakman hoopt ondertussen snel op een oplossing. "Ik zou zeggen 'doe het gewoon'. Dan laat je als gemeente zien dat je wel wilt. Op een later moment kan je het in de gesprekken met de rederijen mogelijk afdwingen, zodat ze het ook gaan gebruiken."