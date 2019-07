IJmuiden ziet verdubbeling cruiseschepen bij terminal

IJMUIDEN - Het aantal cruiseschepen dat IJmuiden aandoet, stijgt nog harder dan gedacht. Ten opzichte van vorig jaar meren er dit jaar twee keer zo veel schepen aan in de haven van de kustplaats, meldt de gemeente.

Toen bekend werd dat Amsterdam de toeristenbelasting voor cruisepassagiers zou invoeren, keek IJmuiden likkebaardend toe. Vanwege die belasting zouden rederijen sneller kiezen voor Velsen, waar de toeristenbelasting aanmerkelijk lager is, zo was de gedachte.

Lees ook: Hoe Velsen profiteert van de Amsterdamse toeristenbelasting voor cruisepassagiers

Door die verhoging zou IJmuiden jaarlijks tien extra cruiseschepen verwelkomen, zo schatte de gemeente. Nu blijkt dat dat een voorzichtige schatting is geweest, want vergeleken met 2018 is er dit jaar sprake van een 'verdubbeling van het aantal cruisecalls: van 30 naar 60", schrijft stadsmarketeer Friso Huizinga.

Eerder dit jaar maakte de maatschappij Carnival bekend dat het voor 2019 en 2020 14 aankomsten in Amsterdam heeft ingeruild voor aankomsten in IJmuiden. Het is niet de enige maatschappij: deze zomer meren er vrijwel wekelijks cruiseschepen van rederijen als AIDA, P&O, NCL en Costa aan, laat de gemeente weten.

Lees ook: Ondernemers in IJmuiden blij met extra toeristen: "Krenten in de pap"

In totaal worden er dit jaar 160.000 cruisepassagiers verwacht. Zij leveren de gemeente p.p.p.n. 1,05 euro op, wat neerkomt op een kleine 170.000 euro. Fijn voor Velsen, maar nog fijner voor ondernemers in de omgeving. Ongeveer de helft van de cruisepassagiers laat Amsterdam namelijk links liggen om IJmuiden en omgeving te verkennen, zo blijkt uit cijfers van maritiem dienstverlener KVSA.

Twee keer zo veel personeel

"Op dagen dat er een groot cruiseschip in de haven ligt, is het veel drukker en heb ik twee keer zo veel personeel nodig", zegt de uitbater van een nabijgelegen strandpaviljoen. Bovendien geven niet alleen toeristen, maar ook het personeel geld uit. "Op grote cruiseschepen werken meer dan 1.000 mensen", schrijft Huizinga. "Dus ook dat zijn aantallen die er toe doen."