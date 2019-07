Crèchedirectrices van Berend Botje worden met de dood bedreigd

WEST-FRIESLAND - Crèchedirectrices van Berend Botje, Alien Alberts en dochter Gaby Alberts uit Hoorn, worden met de dood bedreigd sinds het besluit om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren bij hun opvang.

Dit vertelden ze gisteravond tijdens de uitzending van Jinek.

Kinderopvang Berend Botje besloot per 1 juli kinderen te weren die niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland vangt de organisatie zo'n drieduizend kinderen op. In West-Friesland heeft Berend Botje veel vestigingen.

'Deze mensen moeten gestoord zijn'

Nu blijkt bij Jinek dat niet iedereen dat gevoel deelt en de beide directrices met de dood worden bedreigd. In de uitzending vertelt Alberts dat ze via social media, mails en post honderden dreigementen binnenkrijgen. "Ze wensen je alle enge ziektes toe. Deze mensen moeten gestoord zijn", vertelt Alien. "De dood van honderden kinderen is, volgens deze mensen, mijn schuld", vult dochter Gaby aan.

Lees ook: Vaccinatie-besluit kost kinderopvangorganisatie Berend Botje negen klanten

Toch blijken de dreigementen niet vanuit (voormalige) klanten te komen maar vanuit onbekenden. "Met onze klanten hebben we juist goede gesprekken. Ze zijn het soms niet met ons eens, maar we kunnen wel met elkaar praten."

Eerder werd juist duidelijk dat ouders zich veiliger voelen door het besluit van Berend Botje

Tekst gaat verder onder video



Alien en Gaby geven aan wel te zijn geschrokken van de dreigementen, maar het ook deels naast zich neer te kunnen leggen. "Het zou me meer doen als het van bekenden zou komen."