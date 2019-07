Aanpassingen Circuit Zandvoort nog niet goedgekeurd

ZANDVOORT - De veranderingen die Circuit Zandvoort wil doorvoeren met het oog op de Dutch Grand Prix in mei 2020, zijn nog niet goedgekeurd. Michael Masi van de internationale autosportbond FIA laat weten dat de circuitcommissie het voorstel nog in behandeling heeft: "We hebben om meer informatie gevraagd."

Dat meldt de website Motorsport.com. Zandvoort wil onder meer op enkele plekken de baan verbreden en de start-finishlijn meer richting de Tarzanbocht verplaatsen. Ook wordt de Arie Luyendijkbocht aangepast zodat de coureurs daar vol gas doorheen kunnen.

Volgens Motorsport.com is er nog geen reden tot zorg nu blijkt dat de FIA nog wel groen licht moet geven. De website schrijft dat er sprake is van een open dialoog tussen de autosportbond en het circuit. Daardoor kan de FIA de aanpassingen snel goedkeuren als de vragen tot tevredenheid worden beantwoord.

Bezoek aan Duitsland

Afgelopen weekend bezocht een delegatie van Circuit Zandvoort en autosportfederatie KNAF de Grand Prix van Duitsland om verschillende praktische zaken door te spreken. Dat ging onder meer over de medische voorzieningen die nodig zijn bij een race.