Wéér vernielingen bij woning van Hoorns gezin: ruit van bovenbuurman ingegooid

HOORN - Opnieuw is het raak bij de woning van de Hoornse hulpverlener Ayoub: afgelopen nacht werden meerdere stenen door de ruit van bovenbuurman Sander gegooid. Daarmee komt het aantal wraakacties op vier.

Het gezin (Ayoub, zijn vrouw en 1-jarige kind) worden al langere tijd geterroriseerd. Zo werd er al eerder een ruit ingegooid, werd hun auto in de brand gestoken en ging een schuur in vlammen op. Het gezin besloot daarna om te vluchten.

Nu is de ruit ingegooid van de bovenbuurman van het geterroriseerde gezin. De bovenbuurman zelf heeft niets gehoord van het glasgerinkel, hij lag te slapen. "Aan deze toestanden moet een eind komen", schrijft hij naar NH Nieuws. "Ik heb er eigenlijk niets mee te maken, maar omdat ik mij uitspreek krijg ik toestanden."

Ayoub, werkzaam als hulpverlener, denkt te weten wie het op hem heeft gemunt. De man zou hem na een voorval op het werk al maanden bedreigen en op wraak uit zijn. "Ik heb oprecht alleen maar gedaan wat iedere hulpverlener zou doen. Ik heb een melding gedaan van iets wat volgens mij niet in de haak was. Daarmee heb ik nu dus mijn veiligheid op het spel gezet", vertelde hij eerder.

'Vierde aanslag'

Een getuige meldde aan de politie dat er twee jongens na de vernielingen zijn weggefietst in de richting van het centrum. De politie doet onderzoek naar de steen door de ruit, en sluit niet uit dat dit de vierde aanslag op rij is op het gezin. "Kans is heel groot dat het er iets mee te maken heeft."