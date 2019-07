Geterroriseerd gezin uit Hoorn leeft in nachtmerrie na derde 'aanslag op veiligheid'

HOORN - "Ik ben bang voor mijn veiligheid en die van mijn vrouw en kind." De 26-jarige Ayoub, zijn 30-jarige vrouw en hun 1-jarige zoontje uit Hoorn zijn opnieuw slachtoffer geworden van een wraakactie. Vanochtend vroeg werd de schuur bij hun woning aan de Van Beijerenstraat in brand gestoken en daarmee komt het aantal incidenten op drie.

Eerder deze week vluchtte het jonge gezin uit huis omdat de auto in brand was gestoken en een paar dagen later werd het huis van de familie bekogeld met stenen. Vanochtend kwam daar, met de brand bij de schuur van hun bovenburen, opnieuw een wraakactie bij.

De politie vertelde het gezin na de eerste twee gebeurtenissen dat er een laag risico was op verdere problemen, maar Ayoub laat aan het Noordhollands Dagblad weten dat hij toch bang was voor een escalatie. "Ook in de buurt werd hiervoor gevreesd. De politie zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken, maar dan gebeurt dit. Ongelooflijk."

Veel onrust in wijk

Sander Pieters, de bovenbuurman van Ayoub, staat naar eigen zeggen nog steeds te shaken. "Ik wil dat er duidelijkheid komt", vertelt hij aan NH Nieuws. "Er wonen veel oudere mensen hier en die houden we ook goed in de gaten", vertelt een andere buurman. "Die leven met een enorme angst, slapen niet meer. Door al dit gedoe is er heel veel onrust in de wijk."

Ayoub en zijn gezin zouden niet door de politie zijn ingelicht over de brand van afgelopen nacht. "Ze beweren dat ze mij gebeld hebben, maar ik heb geen enkele gemiste oproep", vertelt hij. "Ook mijn vrouw niet. Dat maakt mij boos."

De Horinees, werkzaam als hulpverlener, denkt te weten wie het op hem heeft gemunt. De man zou hem na een voorval op het werk al maanden bedreigen en op wraak uit zijn. "Ik heb oprecht alleen maar gedaan wat iedere hulpverlener zou doen. Ik heb een melding gedaan van iets wat volgens mij niet in de haak was. Daarmee heb ik nu dus mijn veiligheid op het spel gezet", vertelt hij.

Het gezin is ten einde raad. "Ik ben geschokt en boos. Boos omdat ik mij zo machteloos voel", vertelt Ayoub. "Wat een nachtmerrie. Ik hoop echt dat hier heel snel een einde aan komt en wij verder kunnen gaan met ons leven."

Informatiebrief

Verhuurder Intermaris heeft laten weten dat er morgen een brief wordt gestuurd aan alle omwonenden, om hen te informeren over de situatie. Ook zijn er gesprekken met de gemeente en de politie, om te kijken wat er gedaan kan worden.