Buurt geschrokken na wraakacties op Hoorns gezin: "Wat is het volgende: een brandbom?"

HOORN - Bewoners van de Van Beijerenstraat in Hoorn zijn geschrokken van het nieuws dat een jong gezin uit de buurt noodgewongen is ondergedoken na een reeks bedreigingen. "Ik vind het gewoon verschrikkelijk, dat je op die manier je huis uit moet", aldus een buurvrouw.

De 26-jarige Ayoub, zijn 30-jarige vrouw en hun 1-jarige zoontje zijn slachtoffer van een reeks beangstigende wraakacties. Zo werd vorige week de auto van het gezin in brand gestoken en werd de woning een paar dagen later met stenen bekogeld.

Brandbom

De buren zijn er niet gerust op. "Bij wijze van spreken gooien ze de volgende keer een brandbom of iets dergelijks", aldus Sander Pieters. "Mijn man zei al: 'krijgen we dat nou hier?'", vindt ook een buurvrouw van het jonge gezin. "Wat is het volgende?"

Ayoub denkt te weten wie het op hem gemunt heeft. De man zou hem na een voorval op het werk al maanden bedreigen en op wraak uit zijn. Omdat ze zich niet meer veilig voelen, willen ze het liefst zo snel mogelijk weg uit de Van Beijerenstraat. Jammer, aldus de buurt. "Ze moeten niet vluchten voor terreur", vindt Pieters. "En bovendien weten ze hem helaas ergens anders ook wel te vinden."

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar harde bewijzen om de vermoedelijke dader aan te kunnen houden. "Die bewijzen hebben we nóg niet, maar we hopen dat iemand ons daar wel aan kan helpen."

Gesprek met gemeente

Het gezin heeft zich per brief tot de burgemeester gericht. Een woordvoerder van de gemeente laat weten morgen in gesprek te gaan met het gezin om te kijken wat ze voor hen kunnen betekenen.