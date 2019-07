Opnieuw brand bij geterroriseerde familie in Hoorn: schuur gaat in vlammen op

HOORN - Een schuur bij een huis aan de Van Beijerenstraat in Hoorn is vannacht in vlammen op gegaan. Op foto's is te zien dat de ravage groot is.

De brand brak rond 04.00 uur vannacht uit aan de Van Beijerenstraat. De schuur staat nog overeind, maar binnen is er niets meer van over, meldt NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos.

Eerder deze week vluchtte het gezin uit huis omdat hun auto in brand werd gestoken en een paar dagen later hun huis bekogeld werd met stenen. Buren vreesden eerder al dat er nog meer 'wraakacties' zouden volgen. "Straks gooien ze de volgende keer een brandbom of iets dergelijks", aldus buurman Sander Pieters eerder deze week.

De 26-jarige Ayoub, zijn 30-jarige vrouw en hun 1-jarige zoontje zitten ondergedoken bij familie. Ayoub denkt te weten wie het op hem gemunt heeft. De man zou hem na een voorval op het werk al maanden bedreigen en op wraak uit zijn.

Het is nog onduidelijk hoe de brand vannacht heeft kunnen ontstaan.

