Horeca helemaal klaar voor afgeslankte kermis in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - De horecazaken zijn helemaal klaar voor de Polderse kermis, die vanavond, enigszins afgeslankt, in de Spoorbuurt in Anna Paulowna begint. Dat zegt Martijn Vree van het Wapen van Holland. "De overkapping is kleiner, we hebben minder grote artiesten geboekt en we stoppen iets eerder. Maar het wordt verder net zo gezellig als vorig jaar."

Eind vorig jaar was het maar helemaal de vraag of de kermis überhaupt door mocht gaan in Anna Paulowna. De buurt gaf aan te veel last te hebben van de kermis en zeiden overlast te ervaren van het geluid, het licht, de geur en de bezoekers die zich niet netjes gedraagden.

Burgemeester Rian van Dam oordeelde dat de kermis moest worden verplaatst naar een andere locatie, maar dat viel niet in goede aarde in Anna Paulowna. "Het gaat om een handjevol mensen die klaagt", zei organisator Koos Nuijens, "terwijl het hele dorp verder meefeest."

Na overleg met de horeca werd besloten dat de kermis tóch mocht doorgaan op de oude plek, mits het enigszins zou worden afgeslankt. Daar heeft het Wapen van Holland zich aan gehouden. "Doordat de overkapping kleiner is, en het podium naar binnen is verplaatst, kunnen we minder bezoekers toestaan dan vorige jaren", vertelt Martijn Vree. "Nu maximaal 2250 mensen. Met digitale tellers houden we de aantallen in de gaten. Als we op ons maximum zitten, sturen we de andere mensen door naar restaurant de Polderei."

Er is alsnog een vol programma bij het Wapen van Holland, met een wedstrijd buikschuiven op zondag en een tandemrace op maandag. Verder treedt onder meer zanger Peter Beense op. "We hebben er vanaf gezien om de grotere artiesten uit te nodigen, zoals Kraantje Pappie die we vorig jaar hadden", aldus Vree. "Dat moet het ook kleiner houden." Eetgelegenheid X1 Brood houdt een döner-eetwedstrijd.

De Polderei staat ondertussen paraat om de extra feestgangers op te vangen. "We verwachten dat het hier drukker gaat worden", zegt Tanita van Ham. "Binnen kunnen er 1900 mensen zitten. We gaan ervoor. Laat ze maar komen."

Warmteplan

Met de warmte is ook rekening gehouden op de Polderse kermis. Het Wapen van Holland heeft op diverse plaatsen een watertappunt geplaatst waar mensen gratis water kunnen halen.