Grote eter? Strijd mee met de döner-eetwedstrijd op kermis van Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Goed nieuws voor iedereen met een grote maag én een döner kebab-verslaving: op de Polderse Kermis in Anna Paulowna wordt op zondag 28 juli een heuse döner-eetwedstrijd gehouden. Wie de meeste vleesreepjes weet weg te kanen, wordt gekroond tot dönerkoning of -koningin.

De initiatiefnemer is eetgelegenheid X1 Brood. Wie wil meedoen moet er snel bij zijn, want volgens organisator Koen is er bij het (vr)eetfestijn maar plek voor vijf deelnemers. "Het moet niet té groot worden", vertelt hij.

Het doel is om in twintig minuten zoveel mogelijk dönerbroodjes en Turkse pizza's te verorberen. "We gaan die twee soorten afwisselen", aldus Koen. "En de persoon die aan het eind het meeste op heeft, wint een heuse wisselbokaal!"

Tot op heden heeft nog niemand het aangedurfd om zich aan te melden, maar de inwoners van Anna Paulowna zijn in ieder geval enthousiast. Onder het aankondigende Facebook-bericht wordt door dönerfans massaal gereageerd.