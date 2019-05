Polderse kermis Anna Paulowna kan in afgeslankte vorm toch door in de Spoorbuurt

ANNA PAULOWNA - Het hield de gemoederen de laatste maanden flink bezig. De Polderse kermis leek ten onder te gaan aan het eigen succes. Omdat de kermis de laatste jaren uit zijn voegen groeide en de overlast voor de buurt toe nam wilde de gemeente de Polderse kermis in Anna Paulowna verplaatsen. Maar na overleg met de horeca kan het feest in afgeslankte vorm doorgaan.

Vorig jaar besloot de gemeente dat het evenement te groot werd voor de locatie. De druk op de omwonenden werd te groot. Er werd gekeken of er buiten het dorp een plek gevonden kon worden. Maar al snel bleek daar geen draagvlak voor te zijn. "Ik hoor eigenlijk steeds dat de kermis juist weer kleiner moet worden", vertelde burgemeester Rianne van Dam vanavond tijdens een bewonersbijeenkomst. De mededeling dat de kermis in de Spoorbuurt blijft, werd met applaus ontvangen.

Hoe de kermis afgeslankt moet worden, moet de komende tijd duidelijk worden. "Je kunt er aan denken dat er wat aan de programmering gaat gebeuren bijvoorbeeld", zegt burgemeester van Dam daarover.

Kleine kermis

Vorig jaar stond Kraantje Pappie op de kermis. Door het feest kleiner te maken zou de aanzuigende werking van bezoekers van buiten af moeten nemen. De kermis moet weer echt dorps worden. Niet alle bewoners waren even enthousiast. “Wie garandeert mij dat de vergunning straks wel gehandhaafd wordt? Overleg vanuit de horeca met de buurt is er niet." Volgens de burgemeester is het nu anders omdat er van te voren al goede afspraken gemaakt worden: "Het besef is er bij iedereen dat als dit niet de weg is dat het dan moeilijk wordt om het weer te laten doorgaan."

Vanuit het publiek kwamen ook opmerkingen over het gebrek aan beveiliging. "Ze stonden in mijn tuin te pissen", zegt één van hen. Vanuit de horeca is een plan opgesteld waarin de taken van de beveiligers zijn vastgelegd. "Die mogen jullie allemaal inzien." Burgemeester van Dam wil dat er een meldpunt komt waar omwonenden hun klachten kunnen aanleveren zodat er snel ingegrepen kan worden. "Daar gaan we ons hard voor maken."