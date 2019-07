Meeste problemen door brandstofstoring Schiphol voorbij: "Wél gewoon een drukke zomerdag"

SCHIPHOL - De afgelopen twee dagen was het in de vertrekhallen van Schiphol overvol met gestrande reizigers. De reden was een grote brandstofstoring, waardoor vliegtuigen niet meer konden tanken. Inmiddels zijn de meeste problemen voorbij, maar wie een rustige luchthaven verwacht, komt bedrogen uit. "Het is gewoon een drukke zomerse dag."

De systeemstoring bij Aircraft Fuel Supply, die de kerosine op Schiphol distribueert, zorgde ervoor dat 300 vluchten van en naar Schiphol moesten worden geannuleerd. Duizenden reizigers strandden daardoor op de luchthaven en moesten de nacht van woensdag op donderdag noodgedwongen op veldbedden óf de vloer doorbrengen.

Ook afgelopen nacht stonden er uit voorzorg nog 200 veldbedjes klaar, maar die werden niet meer gebruikt door gedupeerden van de brandstofstoring. Wel brachten 50 passagiers van twee geannuleerde Easyjet-vluchten er de nacht door.

De meeste 'brandstofpassagiers' zijn inmiddels naar hun land van bestemming vertrokken. Een gedeelte vliegt nog vandaag of morgen, maar de lange rijen voor de omboek-balies zijn weg, zo zag NH Nieuws-verslagger Doron Sajet.

Piekdag

Wel is het druk op de luchthaven door de vakantieperiode. Vandaag is een zogeheten piekdag, waarop veel mensen op vakantie gaan. Dat zorgt voor fikse rijen bij de incheckbalies, paspoort- en de tassencontrole.

Het is nog onduidelijk wie aansprakelijk is voor de zware systeemstoring. Aircraft Fuel Supply wil niet reageren. Schiphol gaat ook niet in op mogelijke claims. Maatschappijen Transavia en KLM zeggen de operatie eerst op orde te moeten krijgen.