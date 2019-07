Schiphol sluit niet uit dat gestrande reizigers nog een nacht op de vloer moeten slapen

SCHIPHOL - Het is nog onduidelijk of de meeste gestrande passagiers op Schiphol vandaag alsnog naar hun vakantiebestemming of thuisland kunnen vliegen. De vertrekhallen waren vanochtend bomvol met reizigers die nog omgeboekt moesten worden of al een ticket voor vandaag hadden. Schiphol sluit niet uit dat passagiers weer een nachtje slapend op de harde luchthavenvloer moeten doorbrengen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De grote brandstofstoring van gisteren zorgde ervoor dat 300 vluchten van en naar Schiphol moesten worden geannuleerd. Duizenden reizigers strandden op Schiphol. Voor sommige konden hotels worden geregeld. Ook werden er achter de beveiliging en paspoortcontrole 1.300 veldbedden neergezet. Veel gestrande passagiers grepen echter mis en moesten noodgedwongen de nacht op de vloer doorbrengen.

Een Schots gezin dat op weg is naar Rome hoorde bij die pechvogels. "We hebben op de koude vloer geslapen", moppert de vrouw van het gezin voor de camera van NH Nieuws. "Geen dekens, geen matjes, niks!" Een Engelsman probeert tussen de duizenden passagiers er nog het beste van te maken. Terwijl zijn vrouw in een urenlange rij voor de omboeking staat, draait hij zich op de harde Schiphol-vloertegels nog even om.

Onacceptabel

De veroorzaker van alle ellende, brandstofleverancier AFS, houdt tot op dit moment de kaken op elkaar. De woordvoering over de storing van gisteren, ligt in handen van Schiphol. Een luchthavenwoordvoerder is niet te spreken over de gang van zaken. "Wat er gisteren is gebeurd, is echt onacceptabel. We gaan onafhankelijk laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit is voor reizigers en ons natuurlijk een onacceptabele situatie."

KLM heeft voor vandaag 61 retourvluchten geannuleerd, gisteren waren dat er bij die maatschappij alleen al 189. In totaal zijn er vandaag 100 vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen geannuleerd. KLM heeft extra personeel ingezet om de vele wachtende passagiers te kunnen voorzien van een nieuw ticket. Schiphol weet nog niet hoe lang het gaat duren totdat iedereen op de plaats van bestemming is. Nog een nacht in een hotel of op een veldbed op de grond behoren nog steeds tot de mogelijkheden.