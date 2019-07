Wat moet je doen met je honden in de hitte? Volgens Martin Gaus 'gewoon helemaal niets'

NOORD-HOLLAND - Dat deze temperaturen zwaar kunnen zijn voor mensen weten we, maar hoe is het nou precies voor honden? Wat kunnen we het beste doen om onze trouwe viervoeters een beetje te ondersteunen tijdens deze hete dagen? Volgens Martin Gaus, de bekendste hondenfluisteraar van Nederland, helemaal niets.

"Gewoon even uitlaten en gelijk weer naar binnen", raadt Gaus aan. Geen lange wandelingen, niet denken dat de energie eruit moet, gewoon even de behoeften laten doen en weer terug naar binnen.

"Honden kunnen niet zweten door hun vacht, dus ze moeten al hun warmte via hun tong en poten kwijt. Als ze het warm hebben gaan ze heel erg hijgen, dan hangt hun tong echt bij hun tenen, en dan zie je eigenlijk al dat ze oververhit zijn. En als je kleine voetafdrukjes op het laminaat kan zien, dan weet je ook dat ze aan het zweten zijn via hun poten."

Koelhalsband

Wie zijn hond toch graag een handje wil helpen kan denken aan een koelhalsband. "Die leg je in het water, dan wring je ze uit en dan kan je ze omdoen. Het is een soort speciale spons, waardoor het zo lang mogelijk koel blijft." Datzelfde effect kan ook behaald worden met een natte handdoek om de nek, maar volgens Graus is dat wel arbeidsintensiever. "Zo'n handdoek wordt ook heel snel warm, dus je moet gewoon goed in de gaten houden dat ze het daar niet nog warmer van krijgen."

Mensen die hun hond graag met de auto willen vervoeren of in huis een plekje vrij hebben kunnen een koelmat aanschaffen. "Daar zit een speciale gel in die lekker koel blijft, daar kunnen ze dan op gaan liggen."

Stroperig

Voor honden ligt er groter gevaar op de loer dan veel mensen weten. Volgens Gaus is de interne temperatuur van een hond zo'n 39 graden, en als deze te veel stijgt gaan de rode bloedcellen klonteren, waardoor het bloed stroperig wordt en niet meer goed rondgepompt kan worden. Die oververhitting kan dus de dood als gevolg hebben.

Elke vorm van beweging voor honden levert al extra graden op, dus het advies van Gaus: houd je trouwe viervoeter met deze tropische temperaturen gewoon lekker binnen.