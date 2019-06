Oververhitte hond Aalsmeer redt het niet: "Heel sneu"

HAARLEMMERMEER - De oververhitte hond die gisteren 'voor pampus' op het fietspad van de Machineweg in Aalsmeer werd aangetroffen, heeft het niet gered. Na een belletje van een alerte voorbijganger, kwamen vrijwilligers van de dierenambulance direct in actie. Maar ondanks de eerste hulp en behandeling van de dierenarts, is de hond van het ras cane corso alsnog doodgegaan.

Dat bevestigt de Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland tegenover NH Nieuws. "We hadden gehoopt dat we hem konden redden, maar helaas", zegt ambulancechauffeur Ellen. "Het is heel sneu."

De vrouw die de hond gistermiddag eenzaam op de weg zag liggen, heeft het dier in afwachting van de dierenambulance gekoeld. Die taak hebben de vrijwilligers bij aankomst overgenomen, want zeker bij deze temperaturen moet een oververhit dier eerst worden gekoeld voordat het in de ambulance kan worden vervoerd.

"We hebben eerst z'n temperatuur gemeten", vertelt Ellen. "Die bleek over de 43 graden te zijn. Eigenlijk is dat al zo kritiek dat het protocol niet meer wordt gevolgd. Het enige wat dan telt, is overleven." Nadat ze de lichaamstemperatuur van de hond naar zo'n 38 graden hadden gebracht, is de hond in het bijzijn van zijn baasje naar een dierenkliniek gebracht.

Laten inslapen

De dierenarts kon weinig meer voor de hond betekenen en heeft 'm in de loop van de avond laten inslapen. "Dit hebben we gedaan om hem het lijden te besparen, want hij was er al zo slecht aan toe. Dan houdt het op", vertelt Ellen. Ze twijfelt er niet aan dat de hitte het dier fataal is geworden. "Omdat honden niet kunnen zweten, gaan hun organen koken."

Welke inspanning exact van de cane corso is gevraagd voordat hij gestrekt ging, weet Ellen niet. Wel heeft ze gehoord dat het baasje zijn hond heeft meegegeven aan een kennis, die de hond mogelijk heeft uitgeput.

Ellen licht toe dat baasjes soms verkeerd inschatten welke inspanning hun hond bij tropische temperaturen aankan. "Ze denken dat het 's ochtends koel genoeg is om hun hond een stuk te laten lopen. Maar dat is het niet want afgelopen nacht is de temperatuur niet onder de 22 graden geweest. Dan is het 's ochtends vroeg al heel warm."

'Poten verbranden'

Ook houden veel baasjes geen rekening met de temperatuur van het asfalt of wegdek. Waar onze voetzolen met schoeisel worden beschermd, geldt dat niet voor viervoeters. "Hun poten verbranden door de temperatuur van het wegdek", waarschuwt Ellen. En omdat honden hun warmte niet kwijt kunnen, spelen leeftijd en conditie een veel minder grote rol dan bij mensen. "Deze hond was pas dertien maanden oud."