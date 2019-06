Hondeneigenaren opgelet: oververhitting ligt op de loer

NOORD-HOLLAND - Hondeneigenaren opgelet: die lange wandeling in de brandende middagzon is de aankomende dagen misschien niet zo'n goed idee. Honden kunnen niet zweten zoals mensen en hun vacht werkt ook nog eens isolerend, waardoor ze het nog sneller warm krijgen.

Zo moest Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland vandaag al uittrekken voor een hond die zwaar oververhit was geraakt tijdens een wandeling. De grote Cane Corso had een temperatuur van 43 graden, wat ervoor kan zorgen dat het bloed stroperig wordt en de doorstroming niet meer goed is.

Door het snelle handelen van omstanders kon de hond afgekoeld worden voordat hij naar de dierenarts gebracht werd. Er is nog niet bekend of de hond er iets aan heeft overgehouden.

Mensen op Facebook reageren geschokt op het bericht van de Dierenambulance. "Mensen denk toch alsjeblieft na als je je trouwe metgezel uitlaat. Zelf doe ik het uitlaten inkorten tot de helft van normaal, en zoek ik een route waar ze alleen over het gras hoeven te lopen", vertelt iemand. Een ander vindt de actie van de hondeneigenaar 'onnozel'.

De dierenbescherming waarschuwt op de website dat honden nauwelijks zweetklieren hebben en hun warmte daardoor vrijwel alleen door te hijgen kwijt kunnen. Ze waarschuwen dan ook om honden nooit achter te laten in een auto en geen lange wandelingen in de zon te maken. Ook kan asfalt erg heet worden, waardoor het raadzaam is om honden uit te laten op stukken gras.

Om een hond af te koelen is het belangrijk om altijd te zorgen dat hij of zij beschikking heeft over een plek in de schaduw en vers drinkwater. Ook een frisse duik in zwemwater (zonder blauwalg) kan goed werken om een hond af te koelen. Daarnaast bestaan er koelmatjes voor honden. Wel is het belangrijk om daar altijd een oogje bij in het zeil te houden, aangezien honden de matten kapot kunnen kauwen.