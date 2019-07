Politiek luidt noodklok: "Provincie mag niet wegkijken bij verkeersproblemen Formule 1"

ZANDVOORT - Met groot enthousiasme haalde Zandvoort de Formule 1 voor 2020 binnen en gisteravond werd bekend dat er al meer dan een miljoen kaartjes zijn aangevraagd. Maar verschillende gemeenten maken zich ondertussen zorgen over het mobiliteitsplan dat nodig is voor de afhandeling van de verkeers- en bezoekersstromen. "Het wordt tijd dat de provincie de regisseursrol op zich neemt", zegt Lex Oude Weernink, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal.

In Haarlem en Bloemendaal namen de gemeenteraden onlangs een motie aan waarin stond dat er een 'regisseur mobiliteit' nodig was. De gemeente Zandvoort nam die rol op zich, maar in de praktijk komt daar volgens Oude Weernink nog weinig van terecht.

Tweede overleg

Ook niet tijdens een tweede overleg dat vorige week plaatsvond, zegt hij. Daaraan namen onder meer ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de politie en de gemeenten Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Bloemendaal deel. "De partijen zijn nog niet verder gekomen dan het uitwisselen van standpunten en ideeën", zegt Oude Weernink.

Daardoor is het onduidelijk welke toegangswegen naar het strand worden afgesloten tijdens de Formule 1. En dat leidt volgens hem tot irritatie onder bewoners en het bedrijfsleven. Zo heeft een afsluiting van de Zeeweg in Bloemendaal gevolgen voor de strandhoreca en willen omwonenden in Bloemendaal duidelijkheid over de plannen van ProRail om meer treinen te laten rijden richting Zandvoort.

'Strakke regie nodig'

"Bij dit soort evenementen is een strakke regie nodig", zegt Oude Weernink. "Nu is er reces en pas in september wordt de draad weer opgepakt. Daarna hebben we nog maar een half jaar om een goed uitwerkt mobiliteitsplan op de rails te krijgen."

Daarbij moet de provincie volgens hem de leiding nemen en niet de gemeente Zandvoort. "Het kan niet zo zijn dat de provincie wegkijkt. Dit is niet alleen een vraagstuk voor de gemeente Zandvoort, want het heeft ook zijn weerslag op gemeenten als Bloemendaal, Haarlem en Heemstede."