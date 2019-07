Landbouwdag Texel en Westfriese Folklore op losse schroeven door extreme hitte

TEXEL - De Landbouwdag op Texel en de Westfriese Folklore in Schagen gaan donderdag wellicht niet door vanwege de extreme hitte die is voorspeld. Dat laten de beide organisaties desgevraagd weten aan NH Nieuws. Er wordt uiterlijk vanavond of morgenochtend een beslissing genomen.

"Meestal is het hier op Texel altijd iets koeler dan elders in Noord-Holland", zegt voorzitter Cor de Lugt van de landbouwdag. "Ik word aan alle kanten benaderd, maar ik kan nu nog niet zeggen welke beslissing we gaan nemen." Vorig jaar ging landbouwdag ook al niet door, ook vanwege de hitte.

De Westfriese Folklore in Schagen lijkt donderdag ook op losse schroeven te staan. Het thema van de vierde folklore is klederdrachten en er zouden zo'n 150 mensen verkleed naar Schagen komen. "De kogel is nog niet door de kerk, maar de mensen die komen zijn ook niet meer de jongsten", zegt Jan Bennit van de Westfriese Folklore. "En het weer ziet er niet echt gezond uit."

Vorig jaar werd de folklore voor het eerst in de geschiedenis afgelast. Ook toen kwam dat door de hitte: "We vonden het onverantwoord voor mens en voor dier om de Folklore door te laten gaan".